Manca il piano ferie negli ospedali La Uil sollecita un incontro con l’Ast

(Di lunedì 3 giugno 2024) Si terrà nella settimana che sta per iniziare il confronto tra i vertici deldi Macerata e i rappresentanti sindacali sulestivo del personale. Lo annunciano Marcello Evangelista, segretario regionale della Uil Funzione pubblica e Andrea Santavicca, segretario territoriale della Uil, che rivendicano di averto l’, urgente vista l’estate alle porte. "Sappiamo che non è semplice assicurare il diritto allein una realtà comedi Macerata, che conta quasi tremila dipendenti. Ma è ancor più difficile se l’amministrazione non facesse una programmazione oculata e puntuale del fabbisogno di personale, calibrata sulle reali necessità e che tenga conto delle tante variabili riorganizzative", sottolineano i due sindacalisti.