Louisiana nessuna pietà | castrazione chirurgica per chi abusa di minori

(Di lunedì 3 giugno 2024) Roma, 3 giugno 2024 - Laper chididi 13 anni, è il testo di legge approvato a larga maggioranza di entrambe le camere, guidate dai Repubblicani, in. Nonostante il voto contrario dei Democratici alla Camera è passata con 74 voti a favore contro 24 contrari e al Senato 29 a 9. Infatti anche qualche senatore democratico è vaforevole, come Regina Barrow che ha spinto perché laper coloro ritenuti colpevoli abusi, dallo stupro all'incesto alle molestie, adi 13 anni. Una pena pesante, che però non sarà automatica ma decideranno di volta in volta i giudici. In altri Stati si è puntati sullachimica, e la stessa Lousiana prevedeva già quella, ma solo se il condannato era consenziente.