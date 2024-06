Le stelle della musica classica invadono Cortona

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024) Arezzo, 3 giugno 2024 – Torna dal 17 al 23 giugno con un calendario ricco di appuntamenti il Nume Academy & Festival che porta nel cuoreToscana, a, il megliointernazionale. Anche per il 2024 confermata la formula vincentekermesse, con nomi stellaricome Tabea Zimmermann, Stella Chen, Andreas Brantelid e molti altri, affiancata a una serrata settimana di training per giovani prestigiosi musicisti selezionati da tutto il mondo tramite call, che quest’anno ha registrato ben 300 partecipanti per 12 posti a disposizione. Nume Academy & Festival è diventato ormai un punto di riferimento nel panorama mondiale, un appuntamento atteso per il pubblico, ma anche per artisti internazionali e giovani promesse