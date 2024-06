Le Maldive vietano l’ingresso agli israeliani

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 3 giugno 2024) Un portavoce del presidente delleMohamed Muizzu, del partito di destra Congresso Nazionale Popolare, ha detto che sarà modificata una legge per vietarenell’arcipelago alle persone con passaporto israeliano, come reazione alla guerra di Israele nella Striscia di Gaza. Non è ancora chiaro quando il divieto entrerà in vigore. La decisione è stata annunciata dal ministro dell’Interno Ali Ihusan durante una conferenza stampa. Lericevono più di un milione di turisti ogni anno, inclusi circa 15.000 provenienti da Israele. Pronta la replica da Tel Aviv, per bocca del ministero degli Affari Esteri israeliano. “Evitare qualsiasi viaggio allee chi è già lì vada via”, è la nota. Il ministero degli Affari Esteri di Israele ha raccomandato ai propri cittadini «di evitare qualsiasi viaggio alle» aggiungendo che la raccomandazione è valida anche per i cittadini che hanno una seconda cittadinanza, oltre a quella israeliana: «Per i cittadiniche si trovano nel paese si consiglia di prendere in considerazione l’idea di andarsene, poiché se per qualsiasi motivo si trovassero in difficoltà, sarà per noi difficile aiutarli».