La rivelazione shock di Antonello Venditti | Dopo la separazione volevo suicidarmi Lucio Dalla mi salvò la vita

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 3 giugno 2024): “la” Il cantanteha rivelato di aver pensato al suicidiolada Simona Izzo, madre di suo figlio Francesco. In una lunga intervista al Corriere della Sera, in cui ha ripercorso la sua carriera eprivata, il cantautore ha affermato: “mila, al tempo della mia. Fu lui a capire che mi dovevo allontanare da Roma, e così per due anni vissi al castello di Carimate, in Brianza, dove venivano i più grandi artisti italiani a incidere i loro dischi. Pino Daniele, i Pooh, Fabrizio De André”. “Con Fabrizio passavamo notti a parlare, ad approfondire le nostre vite. Fu allora che diventammo davvero amici. Ma poi loro il venerdì partivano; io restavo solo.