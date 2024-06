Il Potere delle Parole | a Fiumicino si parla di libri in riva al mare

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

, 3 giugno 2024 – Sarà un'estate all'insegna della cultura e del sociale quella che si svolgerà a, con l'associazione culturale APS "Amici… Di Versi" e la sua presidentessa Daniela Cococcia. Fino al 1° agosto, ogni giovedì alle ore 18, ci sarà una vera e propria maratona dipresentati da artisti provenienti da tutta Italia. La rassegna dal titolo "Il", si svolgerà presso lo stabilimento Vittoria Beach e riguarderà svariate tematiche, ci saranno giornate dedicate anche ai bambini e l'ingresso sarà libero e gratuito. Un paio di ore dedicate all'arte tra un caffè e una bibita fresca mentre il cielo si tinge di rosso.