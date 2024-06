Il nucleare perde quota ma resta la prima fonte energetica Ue il boom di solare ed eolico che supera il gas

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 3 giugno 2024) Le politiche energetiche rappresentano senza dubbio uno degli ambiti di azione su cui più ha investito l’Unione europea in tempi recenti. La direzione tracciata è chiara: meno combustibili fossili, più fonti rinnovabili. Un percorso incentivato da numerosi provvedimenti e culminato con l’obiettivo del Green Deal di raggiungere le zero emissioni nette entro il 2050. Gli effetti delle politiche adottate nei cinque anni di Commissione a guida Ursula von der Leyen si sentiranno soprattutto su un orizzonte di medio periodo. A guardare bene, però, il cambiamento pare ben avviato. Lo rivela un documento del think tank internazionale Ember, che ha analizzato le trasformazioni del settore elettrico dell’Ue nel corso dell’ultima legislatura, ossia dal 2019 ad oggi.