Hunter Biden al via processo | figlio presidente Usa rischia fino a 25 anni

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 3 giugno 2024) Wilmington, 3 giu. (Adnkronos) – Inizia oggi, pochi giorni dopo la condanna di Donald Trump, ilcontroche dovrà rispondere, in un tribunale di Wilmington, nel Delaware roccaforte della famiglia, di tre capi di accusa per violazione delle norme sulla detenzione di armi, vale a dire di aver acquistato, dichiarando il falso, e conservato, un’arma mentre era tossicodipendente. IlaldelUsa Joe, a cui sono chiamate a testimoniare una decina di persone fra cui tre ex fidanzate dell’imputato, durerà una o due settimane. Saranno portate come prove le sue memorie (‘Beautiful Things: a Memoir’) in cui ammette la sua discesa agli inferi, e il suo laptop, con fotografie ‘sessualmente esplicite’ e le mail compromettenti.