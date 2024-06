Henry e i no del Real Madrid per Mbappé alle Olimpiadi | Arrivi chiedi dicono di no e te ne vai

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 3 giugno 2024) Thierry, commissario tecnico della nazionale Under-21 francese, ha fornito la prima lista provvisoria della nazionale che giocherà. Kyliannon è tra i 22 convocati, non si sono nemmeno gli altri francesi del. Un caso? Ovviamente no. In conferenza stampa il tecnico spiega come sono andate le cose.: «Sono arrivato, ho chiesto, mi hanno detto no e me ne sono andato» Le parole diriportate da Marca. Non ha escluso in maniera definitiva la presenza della nuova stella del, visto che fino al 3 luglio non dovrà diramare la lista definitiva. «Non sappiamo cosa potrà succedere da qui al 3 luglio. La lista è abbastanza completa ma è aperta a tutti, la porta non è chiusa a nessuno. Può cambiare… e cambierà.