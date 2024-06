Fondovalle Isclero e ‘Telesina’ | due incidenti nella notte danni e paura

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 3 giugno 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDuestradali sono avvenuti questa: uno sullae l’altro sulla Telesina, fortunatamente senza gravi conseguenze per le persone. Sulla, dopo la mezza, una Renault Megane con a bordo una coppia, condotta da un residente a Napoli, probabilmente a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, ha sbandato e dopo aver colpito un paracarro è andata in testacoda. Anche a causa dell’ora tarda in quel momento nessun altro veicolo era in transito e dunque non si sono verificate le possibile conseguenze di altri urti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bonea e il personale del 118 che hanno curato la coppia sul posto. Sempre questa, attorno alla mezzasulla Telesina in territorio di Puglianello una Toyota Yaris con a bordo un uomo, per cause in corso d’accertamento, è finita sul guardaril.