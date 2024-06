Firenze in Santa Croce la lettura pubblica dei Promessi Sposi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024), 3 giugno 2024 - Parole e Voci aè un progetto che nasce per far vivere e rendere contemporanei gli straordinari personaggi che sono indissolubilmente legati al complesso monumentale e possono ancora parlare a tutti. Sarà Alessandro Manzoni, con I, il primo protagonista dell’iniziativa dell’Opera di. Si tratta di un intervento culturale della Compagnia Lombardi-Tiezzi e nasce con l’intento di abitare, un luogo della memoria e della storia, capace di dialogare con le donne e gli uomini contemporanei anche attraverso le voci dei suoi personaggi che dai monumenti e dalle iscrizioni che li ricordano tornano a prendere vita. Il ciclo delle 17 letture pubbliche prende il via sabato 8 giugno, alle 18.