Firenze | condannati 5 attivisti per le proteste contro la nuova pista di Peretola E il cartello | ‘Un vi si fa fare

(Di lunedì 3 giugno 2024), 03 GIU - Cinquefino a una pena di 2 mesi e 20 giorni di reclusione per leinscenate a Sesto Fiorentino () tra giugno e luglio 2017le indagini idrogeologiche sulla secondadell'aeroporto di. L'accusa per tutti è di violenza privata. Dovranno inoltre risarcire Toscana Aeroporti. Il più anziano degli imputati ha 76 anni, il più giovane 29. Lo ha deciso il tribunale diche ha invece assolto uno dei manifestanti per non aver commesso il fatto e per altri cinque ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di manifestazione non preavvisata. Il giudice ha disposto che sarà il tribunale civile a definire l'indennizzo a favore della società Toscana Aeroporti, che si era costituita parte civile con l'avvocato Filippo Cei.