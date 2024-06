Femminicidio Giada Zanola Favero ammette | L’ho gettata dal ponte

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 3 giugno 2024): «dal». Poi ha ritrattato la dichiarazione. Non è chiaro se la donna fosse vigile «presa per le ginocchia edal», sarebbe stata questa la prima ammissione di Andrearesa alla Squadra Mobile di Padova dopo il fermo per la morte di, la donna precipitata da un cavalcavia sull’A4. La prima deposizione è stata poi ritrattata durante l’interrogatorio davanti al Pm Giorgio Falcone.ha parlato di un vuoto di memoria su quanto avvenuto alle 3,30 della notte tra martedì e mercoledì scorsi, quando si trovava con la compagna sul cavalcavia. La prima ammissione di(sit, ovvero “sommarie informazioni testimoniali”) non possono essere utilizzate come prova in sede di un futuro processo, ma rappresentano un elemento indiziario importante inserito agli atti e contenuto nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere.