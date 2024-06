fanny art | Nessun Confine Solo Tre Puntini

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) (Adnkronos) - Arona (No) , 3 giugno 2024 - Silviaha inaugurato il suo primo concept store, "art", un progetto dalle prospettive internazionali che ha scelto Arona, incantevole cittadina sulle sponde del Lago Maggiore, come sua base operativa. L'evento di inaugurazione è stato un cocktail esclusivo che ha accolto ospiti, amici, professionisti del settore e potenziali clienti, offrendo loro l'opportunità di scoprire questo meraviglioso progetto intriso di passione e desiderio. Il mondo di “art” si distingue per la sua capacità di muoversi agilmente attraverso diverse dimensioni, passando con disinvoltura dall'home design alla moda, per poi elevarsi in opere d'arte uniche ed esclusive. Le parole della fondatrice diart, Silvia, risuonano come un invito a un'esperienza unica nel mondo dell'arte, dove "la meccanica incontrerà la moda, l'arte e il desiderio", trasformando il cuore in un vortice passionale di trucioli vaganti o nella più splendente delle opere in acciaio.