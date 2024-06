Fonte : iodonna di 3 giu 2024

Il nuovo Bixie Cut di Kasia Smutniak (Credits: Instagram @lasmutniak) Leggi anche › Capelli cortissimi e rasati: la scelta più estrema per l’estate Styling “easy” per l’estate Ideale per dare volume ai capelli fini e facilissimo da acconciare, il “Bixie cut” permette molte variazioni in fatto di styling e non richiede molta manutenzione a casa.

Corto spettinato e dall' allure gender free Il nuovo taglio di capelli dell' attrice è un Bixie Cut perfetto per l' estate 2024