Baronissi Giovanna Muscogiuri insignita Cavaliere

(Di lunedì 3 giugno 2024) Una grande soddisfazione per il Comune di. Ieri, infatti, in occasione del 78° anniversario della “Festa della Repubblica”, si è svolta stamane la tradizionale cerimonia organizzata dal Prefetto di Salerno, Francesco Esposito. Per l’occasione, la professoressa, endocrinologa studiosa di malattie diabetiche presso l’università di Oxford, è statadel titolo ufficiale dial Merito della Repubblica Italiana. Ad annunciare la lieta notizia è il sindaco Gianfranco Valiante, tramite un post su Facebook. “Condividiamo con la prof.ssala grande soddisfazione per la onorificenza di “al Merito della Repubblica” di cui la nostra brillante concittadina è stata. Un piacere e un onore per me quest’oggi al Teatro Verdi di Salerno consegnarle, insieme al Prefetto di Salerno Francesco Esposito, l’onorificenza rilasciatale dal Presidente della Repubblica.