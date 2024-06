A Coverciano di scena il mito I fantastici 5 della maglia numero 10

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 3 giugno 2024) AGI - Sono arrivati: i 'cinque' numeri 10 hanno varcato il cancello di, l'iconica sbarra del Centro Tecnico Federale "per assistere a un allenamento e spingere così i ragazzi a elevare la prestazione", come aveva chiesto poco più di un mese fa il Ct Luciano Spalletti. E Giancarlo Antognoni, Roberto Baggio, Alessandro Del Piero, Gianni Rivera e Francesco Totti si sono presentati al raduno azzurro, in una giornata che emana un aroma quasi mistico di fronte a queste vere e proprie leggende del calcio italiano. In uno dei luoghi simbolo di, là dove campeggiano le immagini dei grandi trionfi nella storia azzurra, nell'aula magna del Centro Tecnico, i 'cinque' hanno incontrato la squadra, introdotti dal Ct Spalletti e dal presidente federale Gabriele Gravina.