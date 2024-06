Volley Nations League 2024 | l’Italia chiude la seconda settimana con una vittoria 3-0 alla Cina

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 2 giugno 2024)si riscatta immediatamente dopo la sconfitta contro il Brasile e sconfigge in tre set lanell’ultimo impegno di questadi fase preliminare dellaballfemminile (VNL)di. 3-0 (25-23, 25-19, 25-16) il punteggio del match della Galaxy Arena di Macao, in, dove Danesi e compagne ottengono un altro successo (dopo quelli contro Francia e Repubblica Dominicana) che regala loro altri punti preziosi in ottica ranking mondiale e dunque qualificazione olimpica (ormai praticamente in ghiaccio). Niente da fare per la compagine asiatica di Bin Cai, sesta nel ranking mondiale proprio alle spalle delle azzurre ma vinel punteggio soltanto nel set inaugurale. Tra le file della squadra di Velasco, la miglior realizzatrice è la solita Paola Egonu con 16 punti; doppia cifra però anche per Sylla e Lubian (rispettivamente 12 e 11), oggi davvero in gran spolvero.