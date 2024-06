Terribile schianto al casello di Rosignano Marittimo Almeno tre morti e cinque feriti gravi

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 2 giugno 2024) AGI - È ditre, tra cui un bambino, il bilancio delverificatosi alautostradale disulla A12, nel Livornese. Lo hanno reso noto i Vigili del Fuoco. Intorno alle 13, per motivi non ancora chiari, tre auto si sono scontrate con grande violenza e una vettura ha sfondato persino un gabbiotto, danneggiandolo gravemente. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenute diverse ambulanze. Il tratto di autostrada trae la barriera diè stato chiuso per permettere ai soccorritori di intervenire. .