Swiatek-Potapova oggi in tv | orario canale e diretta streaming Roland Garros 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 2 giugno 2024) Igaaffronterà Anastasiaal quarto turno del, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. La tre volte vincitrice del torneo si è vista e sentita a un passo dall’eliminazione nel corso del secondo round contro l’ex numero uno al mondo Naomi Osaka. Poi, la nipponica anche per mancanza di abitudine dopo il lungo stop, si è bloccata sul più bello, la polacca non si è fatta pregare e ha messo a segno la rimonta che potrebbe aver segnato l’intero torneo. Nel turno successivo contro Bouzkova, Iga è tornata a rullare come sua solito, imponendosi in due set netti sulla ceca Bouzkova. Ora,proverà a fare qualcosa in più, ma la chiarissima favorita di questo matchup è la prima giocatrice al mondo.