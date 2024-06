Sbrogliando i fili del disagio Novanta ragazzi assistiti in 2 anni stanno uscendo dall’isolamento

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 2 giugno 2024) Soprattutto giovani, residenti in un po’ tutte le città dell’Ambito di Carate, ma con una presenza significativa su Lissone. Sono le persone assistite in questi primi duedal progetto Mataxa. Dati più consolidati arriveranno a ottobre, in occasione di un congresso scientifico che farà il punto preciso della situazione su questa iniziativa, ma già ora i numeri forniti in occasione del convegno dal titolo ““, che si è tenuto a Biassono, raccontano bene quanto incida Mataxa sul territorio. "La maggior parte delle persone seguite dal progetto sono giovani – spiegappo Viganò delle Comunità della Salute –, e questo ci fa capire che stiamo andando nella direzione giusta: sono quelle che avranno maggior beneficio da questo tipo di interventi".