Riforma della giustizia i giudici combattono solo per il loro potere

(Di domenica 2 giugno 2024) Caro direttore, a propositoseparazione delle carriere Giovanni Falcone ha scritto considerazioni inequivocabili: "Comincia a farsi strada faticosamente la consapevolezza che la regolamentazione delle funzioni estessa carriera dei magistrati del pubblico ministero non può essere identica a quella dei magistrati giudicanti, diversa essendo le funzioni e, quindi, le attitudini, l'habitus mentale, le capacità professionali richieste per l'espletamento di così diversi: indagare a tutti gli effetti il ??pubblico ministero, arbitrocontroversia il giudice". Non credo che possa essere messo in questione l'autonomia e l'indipendenza di giudizio di Giovanni Falcone. Per di più quello che egli scrive mette in evidenza l'esigenza di una specializzazione nella multiforme attività del “magistrato unico”.