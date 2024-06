Regionali di Atletica Paralimpica Contrafatto vola a Rieti nei 100 metri | fa 14 41

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 2 giugno 2024)come una freccia sulla pista diMonica. Ai Campionatidi, l'Azzurra, bronzo nei 100T63 a Tokyo, segna il miglior tempo stagionale sul traguardo. Fa 14.41 e firma il primato personale. Ambra Sabatini conclude la gara veloce in 14.67. Prosegue il viaggio verso le Paralimpiadi di Parigi di settembre. Dove la stessa, insieme a Sabatini e Martina Caironi, punterà allo storico bis sul podio. Foto Bizzi – Fispes