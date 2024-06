Rai Stefano De Martino raccomandato | la verità di Arianna Meloni

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 2 giugno 2024) L’ascesa diDein Rai è innegabile. I numeri parlano per l’ex ballerino, che negli ultimi anni si è confermato come porta bandiera della nuova generazione di conduttori nella Tv di Stato. Molto apprezzato da varie generazioni, il che lo rende preziosissimo. Sorriso sempre pronto, grande fascino e presenza. Ha ottenuto ottimi riscontri in varie fasce orarie, circondandosi costantemente di un vasto gruppo, in parte di fedelissimi. E ora? Lo attende il grande salto, ma c’è chi dice sia stato favorito in questo.DeL’addio di Amadeus ha lasciato un vuoto che la Rai ha necessità di colmare in tempi rapidissimi. Sono varie le pedine in movimento in questa fase, come dimostra l’assegnazione di Reazione a Catena a Pino Insegno, che nell’ultimo anno è stato indicato comeda Giorgia