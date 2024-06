Paita punta sullo sviluppo | Rilancerò le infrastrutture A partire dalla Pontremolese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 2 giugno 2024) Un ’cursus honorum’ cominciato presto, sui banchi del Consiglio comunale spezzino. Poi la Regione (consigliere e assessore) e infine il Parlamento dove oggi, da senatrice – dopo la precedente legislatura da deputato – Raffaella, lasciato il Pd, siede sotto le insegne renziane di Italia Viva, di cui è anche coordinatrice nazionale. In varie commissioni si occupa di bilancio, contrasto ai fenomeni di intolleranza e razzismo e antimafia. Alle Europee di sabato e domenica correrà con ’Stati uniti d’Europa’, la coalizione di scopo di cui fanno parte Italia Viva, +Europa, Partito socialista italiano, Radicali italiani, Libdem e Italia c’è al centro. Senatrice, mai come oggi Spezia ha bisogno di far sentire una voce autorevole in Europa.