Mourinho si presenta ai tifosi del Fenerbahçe | Questa maglia sarà la mia pelle

(Di domenica 2 giugno 2024) Bagno di folla allo stadio delSukru Saracoglu per la firma di Josecome nuovo allenatore del club.sial: «la mia» Le prime parole aiturchi riportate dal Corriere dello Sport: «Vi ringrazio per l’amore che mi state dimostrando da quando sono l’allenatore del Fenerbahce. Normalmente un allenatore è amato dopo le vittorie, in questo caso anche prima delle vittorie. È una grande responsabilità e prometto che da ora sarò nella vostra famiglia:la mia. Voglio giocare per voi, che siete l’anima del club. Ho capito le idee e i progetti del presidente: voglio essere il vostro allenatore. Voglio lavorare per il calcio turco, per il campionato turco, per migliorarlo.