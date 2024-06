Marche Cultura e Unimc | è intesa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 2 giugno 2024) Una sinergia tra Fondazionee Università per la valorizzazione del patrimoniole regionale: questo il cuore dell’accordo di collaborazione scientifica sottoscritto tra i due enti. I contenuti sono stati presentati all’interno del Social@b, lo spazio web-televisivo realizzato dall’ateneo maceratese come vetrina delle attività di ricerca e di collaborazione con il territorio o terza missione. Un’occasione per un confronto diretto tra i vertici delle due istituzioni. "Attraverso i suoi dipartimenti – ha ribadito il rettore John McCourt – l’Università di Macerata lavora con il territorio, con i Comuni e gli enti della Regione, in varie chiavi, dall’accessibilità alla valorizzazione dei beni archeologici, artistici eli a beneficio del territorio, anche in chiave Pnrr.