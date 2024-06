Mad Max | le 13 curiosità sulla saga più folle di sempre

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di domenica 2 giugno 2024) Mad Max è tra i prodotti audiovisivi più influenti e importanti di, in grado di veicolare l’attenzione più di qualsiasi altro film. Soltanto grazie alla follia (e la genialità) di George Miller abbiamo ad oggi un universo narrativo talmente affascinante e macabro in grado di ispirare decine e decine di altre produzioni e di immergerci in un mondo spietato e irresistibile. Ed è incredibile pensare che ogni capitolo di questa fortunata serie riesca a intrattenere e appassionare come in pochi altri casi. Infatti è attualmente in tutti i cinema l’ultimo capitolo delladi Mad Max, Furiosa, incentratofigura dell’omonimo personaggio interpretato da Anya Taylor-Joy e ponendosi come un prequel dell’ultimo film principale, Fury Road (differenziandosi da quest’ultimo).