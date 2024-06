LIVE Moto3 | GP Italia 2024 in diretta | Alonso trionfa al Mugello Veijer ci prova fino alla fine Settimo Lunetta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.45 E ALLE 14.00 11:57 GRAZIE PER AVERCI SEGUITO AMICI DI OA SPORT! Rimanete con noi anche per vivere le emozioni della Moto2 (che partirà quindici minuti dopo del previsto) e della MotoGP. BUON PROSSEGUIMENTO DI GIORNATA 11:55 Questa invece la classifica piloti aggiornata. Scappacon la quinta vittoria in sette gare os Rider# Points TOTAL DIFF. FROM 1ST DIFF. FROM PREV. Bike Team 1 David80 143 CFMOTO CFMOTO Valresa Aspar Team 2 DanielHOLGADO 96 106 GASGAS Red Bull GASGAS Tech3 3 Collin95 95 Husqvarna Liqui Moly Husqvarna Intact GP 4 IvanORTOLA 48 80 KTM MT Helmets – MSI 5 DavidMUÑOZ 64 60 KTM BOE Motorsports 6 RyuseiYAMANAKA 6 56 KTM MT Helmets – MSI 7 JoelKELSO 66 46 KTM BOE Motorsports 8 Jose AntonioRUEDA 99 45 KTM Red Bull KTM Ajo 9 AdrianFERNANDEZ 31 45 Honda Leopard Racing 10 JacobROULSTONE 12 42 GASGAS Red Bull GASGAS Tech3 11 AngelPIQUERAS 36 41 Honda Leopard Racing 12 JoelESTEBAN 78 35 CFMOTO CFMOTO Valresa Aspar Team 13 TaiyoFURUSATO 72 31 Honda Honda Team Asia 14 TatsukiSUZUKI 24 31 Husqvarna Liqui Moly Husqvarna Intact GP 15 StefanoNEPA 82 29 KTM LEVELUP – MTA 16 Luca58 24 Honda SIC58 Squadra Corse 17 RiccardoROSSI 54 16 KTM CIP Green Power 18 NicolaCARRARO 10 15 KTM LEVELUP – MTA 19 MatteoBERTELLE 18 14 Honda Kopron Rivacold Snipers Team 20 FilippoFARIOLI 7 11 Honda SIC58 Squadra Corse 21 ScottOGDEN 19 5 Honda MLav Racing 22 XabiZURUTUZA 85 3 KTM Red Bull KTM Ajo 23 VicentePEREZ 21 3 24 NoahDETTWILER 55 2 KTM CIP Green Power 25 DavidALMANSA David ALMANSA 22 2 Honda Kopron Rivacold Snipers Team 26 JoshuaWHATLEY 70 143 Honda MLav Racing 27 TatchakornBUASRI 5 143 Honda Honda Team Asia 28 HamadAL SAHOUTI 71 143 29 ArbiADITAMA 93 143 11:52 Questa quindi la classifica finale.