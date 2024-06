LIVE Italia-Cina 0-0 Nations League volley femminile in DIRETTA | 16-17 azzurre calate d’intensità

Leggi tutta la notizia su oasport

23-23 Egonu sfonda sulle mani del muro nonostante un'alzata non perfetta di Orro. 22-23 Ennesimo primo tempo di Yuan. 22-22 Pallonetto millimetrico di Sylla. 21-22 Zhu Tingb in campo per la battuta. 21-22 Primo tempo mostruoso di Wang. 21-21 Mani-out di Sylla, con ricezione positiva il nostrollo sale in maniera verticale. Tornano Orro ed Egonu. 20-21 Diagonale di Gong da posto due. 20-20 MURONEEEE DI ANTROPOVA SU LI! 19-20 Si insacca l'attacco di Antropova. 18-20 Li ingiocabile, break pesantissimo. 18-19 Esce il servizio di Bosetti. 18-18 Antropova si sblocca con una parallela da posto due! 17-18 Finalmente riusciamo nel cambio palla con la sette di Lubian. 16-18 Pallonetto di Gong, l'ingresso di Antropova non ha portato i frutti sperati: 0 su 5 da posto quattro.