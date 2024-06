LIVE Atletica Diamond League Stoccolma 2024 in DIRETTA | 11 23 e quarta posizione per Dosso A breve Chituru Ali

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:33 Sta per iniziare anche il salto triplo femminile. Queste le partecipanti: Perez Hernandez (CUB) Shanieka Ricketts (JAM) Thea Lafond (DMA) Kimberly Williams (JAM) Keturah Orji (USA) Tugba Danismaz (TUR) Neja Filipic (SLO) Maja Askag (SWE) Emilia Sjorstrand (SWE) 18:29 Gran gara di Laura Muir. La britannica si impone in 3:57.99 avvicinando il record del meeting (3:57.64). Secondo posto e primato personale per la kenyana Jebitok in 3:58.88, terza l’australiana Griffith con 3:59.17. Syntha Vissa chiude al decimo posto con il crono di 4:03.36. 18:28 La britannica Sarah McDonald funge da seconda lepre. Passaggio agli 800 metri in 2:07.37. 18:26 Salgono a sei gli azzurri impegnati quest’oggi. Nella tarda serata di ieri si è infatti aggiunta Sintayehu Vissa, che fino alla vigilia non era iscritta a questi 1500 metri.