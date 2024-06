La telecamera rivela un furto nella casa di un’anziana

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 2 giugno 2024) CRONACA DI ROMA – Due donne di 37 e 57 anni sono state arrestate dalla polizia per aver commesso unindiottantenne al Tuscolano. Le due donne sono riuscite ad entrare nell’appartamento dell’anziana con una scusa, ignare del fatto che il figlio dell’anziana stava osservando la scena attraverso unainstallata per monitorare la madre in sua assenza. Quando l’uomo ha notato le estranee in compagnia della madre, ha immediatamente sospettato une ha chiamato il 112. Grazie alla tempestiva segnalazione, i carabinieri sono riusciti ad arrestare le due donne mentre stavano lasciando l’edificio. Laera stata completamente messa a soqquadro e mancavano alcune centinaia di euro dalla borsa dell’anziana. Dopo il riconoscimento delle vittime e il ritrovamento dei soldi mancanti, le due donne sono state arrestate con l’accusa diaggravato.