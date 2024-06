Ingoia il tappo di una bottiglia bimba di un anno e mezzo muore soffocata a Lido di Venezia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Una bambina di unha accidentalmenteto ildi unadi plastica ed è morta. È tutto avvenuto venerdì adia casa di una famiglia dell’isola. La piccola giocava, i genitori hcercato liberare le vie respiratorie. Il papà ha quindi deciso correre in auto per raggiungere il pronto soccorso del. Il personale, in considerazione della gravità delle condizioni della, hchiesto il trasporto con l’elicottero per raggiungere l’ospedale di Padova, mentre il medico del 118 ha fatto quanto possibile per aiutare la piccola che nel frattempo, a causa delle difficoltà respiratorie, aveva perso conoscenza. Purtroppo l’elicottero appena atterrato all’aeroporto Nicelli di San Nicolò è andato in avaria e non ha potuto effettuare il trasporto della piccola.