I benefici fisici e mentali di una doccia fredda superano di gran lunga il breve disagio iniziale Provare per credere

(Di domenica 2 giugno 2024) Conosci idi una? Il freddo, lo sappiamo, è corroborante. Il suo abbraccio gelido tonifica e ci rende più reattivi. Però, più spesso, preferiamo il caldo abbraccio rassicurante dell'acqua calda. Succede nellemattutina e in quella serale. E persino con ladopo l'allenamento in palestra, la corsetta e la partita di calcetto, tennis o padel. E se il pensiero di fare unaogni tanto ti è passato per la testa, ma lo hai schiacciato come uno scarafaggio, forse è ora di ripensarci. E non c'è bisogno di diventare Wim “Iceman” Hof, l'olandese che attualmente detiene il record mondiale di nuoto nel ghiaccio e trascorre lunghi periodi di tempo immerso nel ghiaccio (guarda sotto). Oppure come quel surfista, Laird Hamilton, noto per la sua rigida routine di allenamento che include bagni in acqua ghiacciata, per la sua convinzione che l'esposizione al freddo non solo aiuti il recupero muscolare, ma rafforzi anche la mente, preparandolo per le sfide estreme del surf.