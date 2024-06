Favola della domenica – Ombretta e il dono

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 2 giugno 2024) C’era una volta una bambina di nomeche era nata con numerose qualità grazie a una fata di nome Macramè che, toccandola con la sua bacchetta magica, le aveva detto: “Vedrai nella Natura ciò che gli altri non ve. Potrai rinunciare a questoquando vorrai, oppure potrai metterlo al servizio dei tuoi simili”.comprese queste parole quando, durante una passeggiata nel parco, vide degli strani segni che riempivano lo spazio tutt’intorno. La sera, li vide anche nel cielo, tra le stelle. Li riportò su un foglio da disegno. Riconobbe quadrati, rettangoli, triangoli, sfere che s’intrecciavano tra loro in maniera armoniosa. Quando, una, andò al mare, udì una musica straordinaria. Non era soltanto quella delle onde che s’infrangono sulla riva, ma una melodia che la sorprese.