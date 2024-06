Euro 2024 chi resta fuori dalla rosa dell’Italia? I calciatori che rischiano il taglio

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 2 giugno 2024) I 29selezionati da Luciano Spalletti per il ritiro sono giunti a Coverciano. Da questo gruppo verràlaper. Primi test fisici, allenamento tecnico-tattico e anche una grigliata per fare gruppo. Inizialmente erano 30, ma Francesco Acerbi si è chiamatoa causa di un problema fisico e al suo posto è stato pre-allertato e non convocato Federico Gatti. Nella serata di ieri ha lasciato il ritiro anche Giovanni Di Lorenzo, ma la sua dovrebbe essere solo un’assenza temporanea concessa, tramite permesso,Federazione.no 4 nomi da tagliare, laperdovrà essere composta da 26. Vediamo chi rischia il posto. Le scelte di Spalletti perIl primosarà nel reparto portieri.