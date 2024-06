E questo sarebbe il flop di cui parla la sinistra?! | Meloni Dalla Chiesa fa centro con una foto | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Lariesce anche nell'impresa di negare la realtà. Dopo il bagno di folla di Giorgiaa piazza del Popolo a Roma per la chiusura della campagna elettorale in vista del voto dell'8 e 9 giugno alle Europee, qualcuno tra i progressisti prova a minimizzarendo di "". E così Ritasbugiarda i sinistri postando sul suo profilo X unache ritrae piazza del Popolo piena di sostenitori di FdI. La didascalia che accompagna laè di quelle che spianano i progressisti: "Eildi Piazza del Popolo di cuila???". A seguire tre faccine sorridenti che suonano come tre schiaffi a quellache nega l'evidenza. Ed era stato proprio Giovanni Donzelli a dare i numeri dei partecipanti al comizio conclusivo di Giorgia: "Un'altra grande giornata per Fratelli d'Italia: oggi circa 30mila italiani hanno partecipato all'iniziativa 'Con Giorgia l'Italia cambia l'Europa', dove il nostro leader Giorgiahato su un palco di 15 metri.