Carlo del Prete oggi l' anniversario dei tre record mondiali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 2 giugno 2024) Lucca, 2 giugno 2024 – L’associazione “del, trasvolatore Atlantico” e la sua presidente Alessandra Zita delsi uniscono ai festeggiamenti della festa della Repubblica, con un ulteriore ricordo. Alle 15,30 del 2 giugno 1928 il maggioredele il capitano Arturo Ferrarin atterravano infatti all’aeroporto di Guidonia-Montecelio dopo oltre 58 ore di volo ininterrotto con il loro aereo SIAI S64. Avevano portato all’Italia, allora nella persona del Re,nella Repubblica che festeggiamo, ben tredi durata in circuito chiuso: 58 ore e 34 minuti di volo ininterrotto. Distanza in circuito chiuso: 7666,617 chilometri. Velocità media nei primi 5mila chilometri: 139,177 chilometri orari. Erano partiti alle 5 e 16 del 31 maggio ed avevano percorso per ben 51 volte il circuito parallelo alla costa tirrenica tra Torre Flavia e il faro di Anzio, pilotando a turni di 4 ore, mentre il compagno cercava di riposarsi.