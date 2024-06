Ambani-Merchant il matrimonio dei rampolli indiani sbarca a Portofino

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 2 giugno 2024) Si è svolta ieri auna festa prematrimoniale tra Anante Radhika, figli di due dinastie miliardarie indiane. Si parla di oltre mille invitati con tanto di concerto con Andrea Bocelli e di una vera e propria crociera che ha toccato diverse città, come Palermo e Cannes, prima di fare tappa appunto a. Un evento che ha suscitato “mugugni” tra i liguri, sempre un po’ ritrosi, che hanno protestato per la presenza così ingombrante di una festa privata. ,Anche Mark Zuckerberg e Bill Gates tra gli ospitiLa nave da crociera affittata per l'evento, denominata Celebrity Ascent, ha tra l'altro ospitato i Backstreet Boys per un concerto dal vivo, ma anche tante altre celebrità. Alla partenza si è parlato anche di esibizioni di Rihanna e Katy Perry per una festa che, secondo i giornali, sarebbe costata circa 139 milioni di euro.