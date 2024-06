Voglio dirti cosa succede adesso L’Acchiappatalenti nessuno sceglie Clarissa | la sorpresa di Milly Carlucci

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 1 giugno 2024), quarta puntata andata. Venerdì 31 maggio, in prima serata su Rai1, è tornato in onda lo show condotto dadove dall’Auditorium del Foro Italico si esibiscono talenti provenienti da tutto il mondo. A ciascun ‘giurato’ spetterà il compito di capire il loro potenziale e aggiudicarseli il prima possibile e sabato 8 è già tempo di finale, con gli acchiappatalenti che si dovranno esibire con gli artisti con cui è arrivato in finale. Non ha avuto accesso alla finalissima, giovane ballerina napoletana che si è presentata sul palco raccontando di sé e della sua passione per la musica e la danza. “Ciao a tutti, mi chiamo, ho 9 anni e vengo da Napoli. A me piace vestirmi di rosa come le mie Barbie.