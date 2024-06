Virtus Bologna-Olimpia Milano in tv | programma orario e diretta gara-1 finale playoff Serie A1 2023 2024 basket

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 1 giugno 2024) Il, l’e come vedere in, sfida valida come-1 delladeidellaA1di. Saranno ancora “Vu Nere” e “Scarpette Rosse” a contendersi lo scudetto: un testa a testa che si è riproposto tre volte negli ultimi tre anni, con un’affermazione dellae due dell’, con tanto di terza stella nella passata stagione. Gli uomini di coach Banchi arrivano all’appuntamento dopo un tabellone decisamente complicato, che li ha visti affrontare un’ostica Tortona ai quarti e un’intraprendente Venezia in semiche sono terminate, rispettivamente, in-5 e-4. Belinelli e compagni, quindi, sulla carta hanno molta più fatica da smaltire rispetto agli avversari, che hanno battuto per 3-1 Trento, eliminando poi Brescia in semidopo una grande prova di autorità, che li ha visti prevalere per 3-0.