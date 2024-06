Vacanza in famiglia a Innsbruck | cosa fare e visitare

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 1 giugno 2024) Il lago balneare di Mieming è il luogo perfetto per una giornata di relax e divertimento in acqua con tutta laLa regione dioffre un’incredibile varietà di attività per famiglie, capaci di trasformare ogni giornata in una nuova avventura. Che siate alla ricerca di emozioni in natura o di spassose esperienze, la capitale del Tirolo e i suoi dintorni hanno tutto ciò che serve per garantire unaindimenticabile. Ecco come apprezzare appieno la meravigliosa regione alpino-urbana, approfittando della carrellata di proposte che renderanno felici grandi e piccini. Raggiungereè ora ancora più semplice e sostenibile grazie ai treni Railjet di ultima generazione di ÖBB mentre, in città, con la Welcome Card l’accesso a molte attrazioni è gratuito o ridotto.