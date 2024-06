Tradizione e arte domani all’alba si parte con l’Infiorata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) E’ tutto pronto per la tradizionale e spettacolare ‘Infiorata del Corpus Domini’, che si terrà domenica a partire dalle prime luci dell’alba a Servigliano. Una manifestazione nata nel solco dellareligiosa, che insieme alla bellezza di piazza Roma e dei decori floreali, rappresenta uno spettacolo apprezzato dai residenti e visitatori provenienti da tutto il territorio. La Pro loco di Servigliano in collaborazione con il Comune e la parrocchia, si è fatta promotrice dell’iniziativa coinvolgendo tutta la comunità, il tutto coordinato dall’artista Toi Mana ( al secolo Daniele Cesetti), autore di opere che stanno salendo alla ribalta di numerose mostre in prestigiose gallerie nazionali ed europee. "Il percorso visto dall’alto – spiega Luigina Rossi, presidente della Pro loco - assumerà la forma di Croce Arcivescovile, agli estremi saranno realizzati decori figurativi e geometrici dai cinque Rioni del Torneo cavalleresco di Castel Clementino con i loro emblemi.