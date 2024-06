Supercoppa Europea a Varsavia l’Atalanta sfiderà il Real Madrid

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 1 giugno 2024) Ail prossimo 14 agostonellail. Il verdetto è stato ufficializzato dalla finale di Champions League giocata a Londra e vinta dalla squadra di Carlo Ancelotti per 2-0, con i gol di Carvajal e di Vinicius jr. che hanno piegato la resistenza del Borussia Dortmund nel secondo tempo. Si tratta di una sfida ovviamente già vista (come del resto sarebbe stato anche nell’altro caso), visto l’incrocio negli ottavi di finale della Champions League del 2021 – in pieno periodo Covid e senza spettatori sugli spalti – con lo 0-1 dell’andata a Bergamo e il 3-1 al ritorno, doppia sconfitta. Gian Piero Gasperini nei giorni scorsi aveva dichiarato di sognare una sfida con il: desiderio esaudito.