Serie D La Recanatese aspetta la Covisoc Allora si saprà se c’è posto in C

(Di sabato 1 giugno 2024) Sono giornate particolari ed inedite per ladel patron Adolfo Guzzini (foto) che mai aveva vissuto queste situazioni di "color che son sospesi". Tutto l’ambiente, per restare nella perifrasi, è nel limbo, in attesa della ormai nuova data fatidica, quella del 4 Giugno, termine entro il quale debbono essere formalizzate le iscrizioni per la prossima"C". Lo diciamo senza diplomazie: non ci sono motivi né per essere ottimisti né per essere pessimisti nel senso che poi le "forche caudine" sono rappresentate dai controlli dellache, ovviamente, avverranno in un momento successivo. Questo per dire che inviare i moduli con i relativi allegati può anche essere alla portata di tutti, ma i veri test di ammissione avverranno dopo, e cioè quando verrà vagliata la regolarità formale e sostanziale dei numerosi adempimenti ai quali debbono ottemperare le Società.