Sciacalli senza dignità Ragazzi travolti dalla piena esplode la furia degli italiani

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 1 giugno 2024) Friuli,improvvisa del fiume Natisone: “Il livello si é innalzato in maniera eccezionale in pochissimi minuti”. “Purtroppo, in pochi minuti questa conca si é riempita d’acqua e non sarebbero riusciti ad attraversarla”. Proseguono incessanti le ricerche di Patrizia Cormos, 20 anni, Bianca Doros, 23, e il suo fidanzato di 25 anni. Patrizia vive con la famiglia a Basaldella di Campoformido, in provincia di Udine, ed era una studentessa al secondo anno dell’Accademia di Belle Arti Tiepolo, corso di Interior design. Bianca Doros vive in Romania ma si trovava a Udine per trovare i genitori, il suo fidanzato, invece, è originario della Romania e residente in Austria. È stato rilevato il segnale di un telefono di uno dei tre