Schlein attacca | ma che film vede Meloni? Noi piazza per non odio

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 1 giugno 2024) Roma, 1 giu. (askanews) – La“dell’amore contro quella dell’”. Alessandro Zan, parlamentare Pd, noto per le sue battaglie sui diritti della comunità Lgbtqi+, lo dice papale papale ma anche la segretaria del Pd Ellyimposta il suo intervento di chiusura della manifestazione Dem all’Arco della Pace a Milano sul “cosa” piuttosto che sul “contro chi”. I democratici vogliono “un’Europa più forte e unita, più giusta, sociale e verde, che metta al centro del suo agire la democrazia e la pace”, un’Europa, per dirla con le parole del sindaco di Milano Beppe Sala – che profetizza “fidatevi, non andrà male” – che sia “una democrazia di democrazie”. Quindi diritti, lavoro, sicurezza senza demagogia, scuola e sanità pubblica. Insomma alla premier Giorgiache, dalla manifestazione adel Popolo, accusa la sinistra di spargere “e livore” e alla coppia Salvini-Vannacci protagonisti del palco diDuomo a Milano,risponde che “noi siamo in questa”, unache ha un’identità precisa che è “quella antifascista” e “vogliamo un’Europa basata sulla giustizia sociale, sul lavoro dignitoso, sull’innovazione per le imprese, è ladel Pd che è sempre stata una‘per’ molto prima di essere ‘contro’ qualunque cosa o qualcuno”.