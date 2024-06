Real Madrid | 270 tifosi truffati e senza volo per Wembley altri partono su aereo griffato Barcellona

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 1 giugno 2024) Tutto è pronto per la finale di Champions League, che vedrà ilsfidare il Borussia Dortmund sul campo di. Idei Blancos stanno partendo in massa verso lo stadio inglese, per supportare Ancelotti e i suoi uomini. Le cose però, non stanno andando nel migliore dei modi, con 270rimastidopo una truffa. I biglietti, comprati da un importante rivenditore, si sono rivelati falsi. Il club stesso sta cercando una soluzione e già sedicisono stati riallocati suvoli. Chi è riuscito a partire, si è trovato a vivere un’esperienza che sui social è stata definita ‘sure’. Un gruppo di supporters madrileni si è trovato su unsponsorizzato dal, con tanto di colori, stemma e volti delle giocatrici, che da poco hanno conquistato la Champions League.