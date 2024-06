Quattro ragazzi intrappolati su un isolotto del Ticino | Aiutateci la corrente è troppo forte

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 1 giugno 2024)di vent’anni, due maschi e due femmine, sono rimastiper diverse ore sudel fiume, nel territorio del comune di Cuggiono, in provincia di Milano. Il salvataggio è stato effettuato dal nucleo speleo-alpino-fluviale dei vigili del fuoco di Milano. I giovani sono originari di Vanzago e in mattinata avevano deciso di avventurarsi a circa due chilometri dalla riva, complice anche la bella giornata di sole ma al momento di tornare non riuscivano a raggiungere la sponda causa le forti correnti del fiume. Fortunatamente c’era campo telefonico e sono riusciti a lanciare l’allarme. Sul posto in pochi minuti sono intervenute le squadre del soccorso acquatico dei pompieri supportate dal personale del distaccamento volontario di Inveruno.