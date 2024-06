Promuove la suocera su un sito d’incontri | Sposata ma in cerca di relazioni A processo la nuora

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 1 giugno 2024) L’idea di una donna ai ferri corti con la mamma del suo compagno.lasu un: “ma indi”. AlaUna relazione burrascosa quella tra una 24enne e la mamma del suo ragazzo a Rimini. La giovane, pur di togliersela di torno e vivere serenamente la storia col compagno, sarebbe arrivata addirittura a piazzarla su un: “, offre massima riservatezza”, avrebbe così descritto lanella sezione per incontri occasionali e nuove: dalle accuse alle aggressioni Un’idea che però alla 48enne non è andata affatto giù, portando le due donne a un acceso diverbio. La 24enne in realtà era già accusata di stalking nei confronti della mamma del compagno: “Se fai fallire la mia relazione con tuo figlio sei morta”.